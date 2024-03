detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Aclariu la ment, reconsidereu els propòsits i determineu què és significatiu. Digueu no als jocs i a qualsevol que subestimi el que podeu fer. Confieu més en vosaltres. No deixeu lloc a l’error.