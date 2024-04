detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Confieu en els instints i actueu. Apliqueu pressió per forçar la resolució de problemes que continuaran creixent si es deixen estar. Sigueu bons amb vosaltres mateix i cuideu el que us importa.