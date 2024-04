detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Moltes opcions us embussaran. Simplifiqueu la vida retallant i concentrant-vos en el que té sentit i dona tranquil·litat. Assumiu la responsabilitat en lloc de deixar que d’altres intervinguin.