detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Confieu en el que sabeu per evitar els qui us manipulen. Reuniu els fets i aferreu-vos a la veritat; això dissuadirà qualsevol que desitgi pressionar-vos per fer alguna cosa.