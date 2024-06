detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?No podeu complaure tothom. Ocupeu-vos dels assumptes que us preocupen i no us disculpeu pel que feu. Ser fidels a vosaltres atraurà el respecte de la resta i us portarà tranquil·litat.