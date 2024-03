detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Ser tossuts dissuadirà algú que vol aprofitar-se de vosaltres. No permeteu que la temptació s’apoderi de vosaltres. Sigueu directes i no dubteu a dir que no.