Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Treballeu amb el que teniu; descobrireu el que podeu assolir. No cediu a la temptació ni deixeu que ningú us desviï. Pareu atenció i eviteu córrer riscos que puguin provocar malalties.