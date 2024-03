detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Si deixeu que les emocions es filtrin en les vostres converses, us serà difícil avenir-vos amb qualsevol amb qui tingueu tracte. Un enfocament sòlid i directe us ajudarà.