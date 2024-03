detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Eviteu qualsevol que intenti plantejar-vos un problema. Com menys informació oferiu, millor. Allunyeu-vos de qualsevol que busqui un boc expiatori. Trieu sàviament les paraules.