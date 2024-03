detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Disminuïu la velocitat. Pareu atenció als detalls, les despeses i les instruccions per assegurar-vos de fer les coses bé. No confieu en ningú més perquè faci les coses per vosaltres.