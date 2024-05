detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?El cel és el límit; però, quan les coses canviïn, no us creieu tot el que escolteu ni preneu per a vosaltres el somni de ningú, llevat que estigui sincronitzat amb el vostre.