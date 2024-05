detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Preneu-vos temps per traçar la millor ruta. No permeteu que ningú s’aprofiti de vosaltres ni us faci dubtar del que voleu a la vida. Cuideu-vos millor físicament.