El fundador de Telegram envia un missatge a tots els seus usuaris a Espanya contra Sánchez: "Manteniu-vos vigilants"
Creu que les mesures del govern, com la prohibició a menors i la responsabilitat penal de directius, podrien derivar en vigilància i sobrecensura
El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha instat els espanyols a mantenir-se "vigilants", exigir transparència i lluitar pels seus drets després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi anunciat que Espanya prohibirà les xarxes socials a menors de 16 anys i implantarà diverses mesures per perseguir a les plataformes digitals i als seus directius que no retirin continguts "d’odi i il·legals".
"Aquestes no són salvaguardes; són passos cap al control total. Hem vist aquest guió abans -governs utilitzant la seguretat per censurar els seus crítics. A Telegram, prioritzem la vostra privacitat i llibertat: xifrat fort, sense portes posteriors i resistència a l’excés", ha recalcat Durov.
Sánchez també va anunciar que el Govern prepara un projecte de reforma del Codi Penal perquè els directius de les plataformes digitals puguin ser considerats penalment responsables de les infraccions comeses en els seus serveis, en particular quan incompleixin una ordre de retirada de continguts il·lícits.
Per al fundador de Telegram, aquestes mesures podrien convertir Espanya en un Estat de vigilància sota el pretext de "protecció". D’aquesta manera, ha assenyalat que prohibició de xarxes socials per a menors de 16 anys amb verificació d’edat obligatòria requereix que les plataformes utilitzin controls estrictes, com exigir DNI o biometria.
"Estableix un precedent per rastrejar la identitat de CADA usuari, erosionant l’anonimat i obrint portes a la recopilació massiva de dades. El que comença amb els menors podria estendre’s a tots, sufocant el debat obert," ha advertit.
Al seu torn, adverteix sobre com els responsables de les plataformes podrien "anar a la presó si no s’elimina ràpidament el contingut il·legal, odiós o perjudicial". Segons el parer de Durov, això "forçarà la sobrecensura". "Les plataformes esborraran qualsevol cosa mínimament discutida per evitar riscos, silenciant dissidències polítiques, periodisme i opinions quotidianes. La teua veu podria ser la següent si desafia l’statu quo", ha avisat.
En aquest sentit, el fundador de Telegram també posa el focus sobre com aquestes mesures "converteixen en delicte" el fet d’amplificar contingut "perjudicial". "Els governs dictaran el que veus, enterrant opinions oposades i creant cambres d’eco controlades per l’estat. Exploració lliure d’idees? Desapareguda-reemplaçada per propaganda curada", ha assenyalat.
Finalment, Durov parla sobre com les plataformes han de monitorar i reportar com "alimenten la divisió". Per aquesta part, ha indicat que les definicions vagues d’"odi" podrien etiquetar crítiques el govern com a divisòries, portant a tancaments o multes. "Això pot ser una eina per suprimir l’oposició", ha avisat.