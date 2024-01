Copilot per a tot

Microsoft va fer un pas sorprenent quan va presentar Copilot, el seu sistema d’acompanyament basat en la intel·ligència artificial que va trencar totes les barreres, encara que amb menys repercussió del que esperaven. Va passar això per la jugada, molt abans que el popular ChatGPT aparegués a escena, de comprar part de la companyia OpenAI.

Això va comportar que, de forma més o menys secreta, els de Redmont anessin desenvolupant el seu sistema d’intel·ligència artificial per a tot l’ecosistema Microsoft. Això inclou no només programes destacats com Word, PowerPoint o Excel, sinó que hem de pensar en la IA ajudant-nos en programes de nova creació com Microsoft Designer, o el mateix Windows.

De fet, és amb Windows que la IA de Microsoft prendrà més partit, ja que la versió número 12 que ha de substituir l’actual Windows 11 basarà tot el seu potencial en Copilot, que és el nom de la IA que Microsoft està desenvolupant per al seu sistema operatiu. S’ho jugaran a una eina.

Copilot, com el seu nom indica, té una missió fonamental, que no és cap altra que la d’acompanyar-nos durant diversos moments de qualsevol procés: mentre escrivim un text a Word; mentre estem estructurant una presentació amb PowerPoint o quan tenim diversos números amb Excel que volem estudiar. El Copilot a Windows ens pot ajudar a mantenir les carpetes ordenades sense que li donem cap altra ordre, o obrir-nos programes abans que ho puguem demanar.

Una IA al servei de l’usuari que genera més expectatives que encara ser una realitat palpable i constatable en el nostre dia a dia, però que ja mostra el seu potencial i ambició. I com a mostra, un botó.

Literalment. I és que Microsoft incorporarà la tecla Copilot als teclats dels seus dispositius que vindran en la propera generació.

I que permetran, amb un sol toc, invocar aquesta suposada IA definitiva que ens facilitarà les coses en el nostre dia a dia. Quedarà que nosaltres, els usuaris, ens hi acostumem i no fem com amb la germana petita de Copilot, Cortana, que ha acabat en un calaix.