Massatges per a nadons: els beneficis d’una tradició mil·lenària

El seu origen el trobem en les cultures mil·lenàries de l’Índia i la Xina, i tenen com a objectiu millorar i establir un vincle ferm, estable i tranquil entre pares i fills a la vegada que es milloren situacions que principalment afecten els nadons com els còlics o la manca de son. Són els massatges per a nadons i infants, també coneguts com a massatges de Shantala i que cada cop més es van incorporant a la nostra cultura occidental donat els positius resultats que tenen a nivell terapèutic tant per als pares com per als nens.

Tots “els pares venen amb la seva problemàtica i les seves preocupacions particulars”, afirma la Maria José Sánchez, quiromassatgista i especialitzada en massatges per a nadons i infants al centre Tactum de Lleida. La majoria de pares que han decidit aplicar la teràpia dels anomenats massatges Shantala als seus nadons o fins i tot infants ja més grans, ho fan per pal·liar problemàtiques de falta de son i molt especialment per calmar els còlics intestinals que afecten majoritàriament els nounats. Però aquestes fregues per a nadons i infants també tenen un altre objectiu: “establir o millorar la relació i vincles entre pares i fills”, explica la Maria José.

Els massatges per a nadons enforteixen els vincles amb els pares.RAFA ARINYO

Aquesta especialista té en marxa diversos vessants de la teràpia dels massatges de Shantala, segons l’edat dels nadons, les afeccions que puguin tenir o fins i tot el que busquen molts pares, que “és reafirmar una relació, un vincle emocional amb el seu nadó, donat que estem parlant de nens i nenes que tens mesets i que per tant, molts cops és difícil entendre el que els passa o volen per part dels pares. A través del massatge el que fem és posar en contacte pares, mares i fills facilitant la interacció entre ells”.

Els massatges de Shantala no tenen edat i molts pares continuen almb aquestes fregues quan els infants ja són més grans.RAFA ARINYO

Fer un massatge infantil, però, necessita d’una pràctica i el que podríem dir un savoir faire, per tal que realment siguin efectius. “El nostre curs consta de cinc sessions per tal d’ensenyar els pares i mares les parts del cos que cal estimular. En la primera sessió aprenen tot el que cal fer a les cames. Per què les cames? Doncs perquè aquesta part del cos dels nadons és la menys vulnerable. Si comencem per la panxa l’infant podria tenir una reacció de rebuig o negativa. Els pares i mares van aprenent com fer el massatge en aquesta part per tal que els infants es vagin acostumant a les fregues”, explica la Maria José Sánchez.

En la segona sessió d’aquest aprenentatge ja es tracta el tema dels còlics. L’objectiu és alleugerir els nadons d’aquestes molèsties que pateixen d’una forma natural. Les següents sessions d’aquest entrenament se centraran a ensenyar com fer un massatge a la zona de la mandíbula, “per alleujar totes les molèsties de les primeres denticions”. Una altra sessió estarà dedicada a l’esquena i també la zona del cap i el clatell. “És un aprenentatge d’estiraments al nen, com un mini-ioga”, explica la Maria José, per a la qual “és molt important que els pares sàpiguen no solament fer els massatges sinó saber escollir el moment adequat de fer-los, perquè al final ha de ser una experiència agradable tant per als nadons com per als pares”.

Els missatges dels nadons

Aquesta especialista en massatges d’infants també ensenya els pares a saber identificar els senyals que el nadó els va enviant. “Els ensenyem com desxifrar els missatges que els nado els va emetent.” Al centre Tactum, la Maria José té pares i mares que “van començar a venir quan el seu fill o filla tenia mesets i encara avui, quan ja tenen cinc anys, continuen fent les fregues, que evidentment han hagut d’adequar a l’edat de l’infant”. No és una feina fàcil, “perquè ja no estem davant d’un nadó sinó d’infants i per tant el massatge tot i que bàsicament té les mateixes tècniques s’ha de desenvolupar una mica diferent, per exemple a través d’un conte o d’un joc. És essencial que per al nen sigui una experiència agradable perquè si li costa un esforç, no aconseguirem res”.

Centre Tactum. La Maria José Sánchez, del centre Tactum de Lleida, en plena sessió d’aprenentatge amb un grup de mares.RAFA ARINYO

Un d’aquests casos és el de la Laura i la seva filla, l’Abril. “La nostra filla tenia molts còlics. Feia digestions doloroses i a través de la infermera del CAP vam arribar al centre de la Maria José”, explica la Laura, que apunta que va ser el pare de l’Abril qui va fer el curs i va aprendre moltíssim. “La Maria José té una mena de do per ensenyar i transmetre aquestes tècniques.” Per la Laura els canvis en l’Abril van ser evidents. “La nena a l’hora d’anar a dormir estava molt més relaxada. Vam poder alleugerir, i molt, tots els problemes que tenia a nivell digestiu i d’intestí”, explica la Laura, que afegeix: “Mira si ens va anar bé que l’Abril ja té cinc anys i encara hi anem. Nosaltres i ella.” I és que “una de les coses més importants és que ara, com a pares, sabem com actuar a l’hora de desenvolupar certes pautes, com per exemple quan a l’Abril li fan mal les cames pel tema del creixement o va molt restreta...”

El contacte, la pell

De vegades la vida que portem no ens permet tenir temps per a comunicar-nos i els nens es veuen arrossegats a un ritme massa ràpid perquè puguin processar adequadament tots els estímuls i informació que reben. L’objectiu essencial del massatge infantil és posar en contacte als pares, mares i fills per facilitar la interacció entre ells, perquè aquesta tècnica estimula els sistemes neurològics, respiratori, immunològic, circulatori, gastrointestinal i endocrí. També ajuda a la relaxació i alliberament de tensions i intensifica la comunicació entre els nens i les persones del seu entorn.

Mare i filla. La Laura, mare de l’Abril, fent-li un massatge al centre Tactum.RAFA ARINYO

Per a la llevadora del Centre d’Atenció Primària del barri de Cappont de Lleida i vocal d’aquesta especialitat al Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida, Annabel Fernández, “els beneficis dels massatges a nadons són evidents i ancestrals. Hem de tenir present que la pell és l’òrgan més extens del cos i és el que té més sensibilitat. Amb el tacte a través de les fregues no solament es desenvolupa una tasca terapèutica, com drenar líquids, per exemple, sinó que enforteix la relació entre el nadó i la persona que l’hi fa. Hem de tenir en compte que els nadons no entenen totes les paraules que els podem dir, però sí que els arriba el tacte i per a ells és molt gratificant”.

La Maria José Sánchez lliurant un diploma a una mare que ha superat el curs de massatges per a nadons.RAFA ARINYO

Per a aquesta professional d’infermeria de Lleida, “és molt important que durant el massatge els pares no perdin en cap moment el contacte amb el nadó perquè els fa sentir més segurs. Tinguem present que els infants quan se’ls fan les fregues estan despullats, se senten vulnerables, indefensos i ploren i per això és tan important que els pares no perdin el contacte amb l’infant”, explica l’Annabel, per a la qual sobretot “es tracta de fomentar el vincle entre els pares i els nadons per tal que els nens se sentin i segurs, i els pares també”.