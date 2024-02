Va ser la gran protagonista de la presentació anual de productes de l’any passat. Apple va sorprendre en una keynote, una d’aquelles presentacions massives de novetats, amb unes ulleres de realitat augmentada que va anomenar Apple Vision Pro.

Es tracta, segons es va poder veure, d’un prototip d’ulleres de sol, enormes i arrapades al cap, que traslladen els sistemes operatius d’Apple en un entorn virtual que també interactua amb l’entorn real. Unes ulleres de realitat augmentada, com se n’ha dit tota la vida, terminologia que Tim Cook, en la seva presentació, va intentar evitar costés el que costés. Ells, Apple, en diuen ulleres de computació espacial. Els de Cupertino, en termes de màrqueting, no tenen rival.

Les Apple Vision Pro van ser anunciades amb un preu de llançament més reduït per als primers que s’animin a gastar-se els 3.500 euros de la primera fornada. El cas és que Apple va generar tanta expectativa que, des que va obrir la web de compra anticipada, ja n’ha venut, segons els mitjans especialitzats, prop de 200.000, només als Estats Units, que és on sortirà la primera generació d’aquestes ulleres.

Aquesta és l’aposta d’Apple, que no és ni nova ni original. Altres empreses fa temps que treballen en aquest tipus de solucions. Una és Microsoft, que fa anys que comercialitza les Hololens, que no han quallat en l’entorn públic però sí que ha tingut bastanta repercussió en el món professional, on s’usen com a part d’alguns processos industrials força específics. Com sigui, haurem de veure si, ara amb l’impuls d’una marca tan cridanera com Apple, comencem a veure gent amb ulleres ortopèdiques i incòmodes pel carrer.

No crec que sigui el cas, però si una marca pot aconseguir-ho serà Apple, malgrat haver-ho provat la mateixa Microsoft o la gegant Google amb les seves Google Glasses. I el cert és que la indústria tecnològica fa anys que va darrere de trencar amb la pantalla fixa, com la del mòbil, tablet o portàtil, i convergir-la al món físic, amb pantalles transparents, que es projectin o que interactuïn amb allò palpable.