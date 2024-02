Els implants cerebrals

Sembla que des d’aquesta columna ens entestem tot sovint a parlar del senyor Elon Musk, molt més del que ho fem, per exemple, de Jeff Bezos (Amazon), de Satya Nadella (Microsoft) o de Tim Cook (Apple). Però el cert és que ens posa molt difícil no fer-ho, ja que el gran magnat nord-americà sap com estar a la cresta de l’onada constantment.

N’hem parlat respecte a les seves aventures i desventures amb Twitter, ara X, dels coets que envia a l’espai amb SpaceX, i ara hem de fer-ho amb Neuralink. I és que aquesta empresa, que és de Musk, ha fet el primer implant cerebral a una persona.

Es tracta de posar-li un xip, un microxip a la part posterior del cap, per tal d’atansar i crear una relació directa entre l’home i la màquina. Hi ha moltes preguntes a fer-se.

La primera, i potser la més important, per a què volem implementar-nos xips al cervell? La idea de Neuralink és la de poder ajudar la gent amb trastorns neurològics. Mitjançant l’estimulació, aquests xips podran ajudar les persones que tinguin malalties neurodegeneratives o parts amb paràlisi.

Per exemple. Amb gent que hagi perdut la capacitat de parlar el xip podria connectar l’activitat cerebral a un ordinador que ho faci per aquesta persona.

O d’experiments previs en què persones amb Parkinson milloraven les tremolors. Tornant al xip de Neuralink, cal dir que la persona (a data de l’escriptura d’aquest article) s’ha recuperat bé.

I que Musk ha aprofitat per presentar Telepathy, un sistema que permetrà a les persones recuperar el moviment del seu cos. El xip permetrà controlar dispositius externs només utilitzant la ment.

Qui sap si amb Telepathy els humans podríem comunicar-nos amb altres humans només a través dels xips, sense parlar. Estem anant massa enllà? El cert és que Neuralink obre les portes de forma ferma a un món nou, en què els humans s’implementin la tecnologia al cos.

Amb alguns problemes i encara més preguntes. Perdrem la intimitat de forma definitiva? Ens atansem cada cop més al 1984 d’Orwell? Acabarem sense parlar amb altres persones perquè el xip ho farà per nosaltres? Hi ha molts dubtes.