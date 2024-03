Segueixo avui amb un tema que vaig obrir la setmana passada, quan vaig parlar de l’aplicació Strava, que ens serveix per registrar i analitzar tot el que passa quan fem esport –sobretot córrer i bicicleta–. Avui ho faré, sense que serveixi de precedent, d’una forma una mica alternativa i paral·lela al món digital, tot i que aquest hi està sempre relacionat i present.

El cas és que parlo avui de l’ús i configuració de les zones de freqüència cardíaca, també anomenades FC, també anomenades zones de ritme cardíac. O zones d’esforç d’entrenament.

Aquestes zones són un element fonamental i indispensable per poder-nos entrenar, ja que són la base que ens marcarà el ritme i l’esforç de cada sortida esportiva. Però és important tenir en compte que, molts cops, les aplicacions de dispositius com Garmin, Polar o Suunto, o les mateixes aplicacions com Strava, segueixen patrons –val a dir que més que estudiats i basats en milers d’esportistes– per fer una aproximació a les nostres freqüències cardíaques, segons edat i proves d’esforç registrades prèviament.

Però no són sempre infal·libles. Aquestes zones se solen dividir en cinc parts, que van de l’esforç suau al moderat i al màxim.

I cada una d’elles desenvolupa una part del nostre metabolisme esportiu, des de la preparació aeròbica a l’anaeròbica fins a l’adaptació a les carreres llargues o curtes, però això, tret del més elemental, ja s’escapa dels meus dominis.

Per què us parlo avui d’això? Doncs perquè si sou usuaris d’una o diverses aplicacions d’aquest tipus veureu que hi ha diferències, algun cop notables, entre les zones FC que us dona una plataforma i una altra, i que això en realitat és un aspecte més que important, no en va tracta de l’esforç que demanem a l’òrgan més important del nostre cos, que hem de cuidar i valorar.

I com a consell, si mai teniu dubtes o necessiteu un cop de mà, feu-vos proves d’esforç i poseu-vos en mans de professionals mèdics, ja siguin doctors, cardiòlegs, entrenadors, fisioterapeutes i personal especialista. Que l’esport s’ha de fer amb coneixement.