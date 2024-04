Transitant per la C-12 de Balaguer cap al port d’Àger, amb direcció al Montsec i el Pallars, es travessa per dalt el poble de les Avellanes, poc després d’haver deixat a un cantó el monestir de Santa Maria de Bellpuig. Una aparença d’urbanisme anodí, sense cap mena d’interès.

Falsa aparença, en tot cas, perquè per la part de baix, a la dreta i per sota de la carretera, el nucli antic del vilatge situat al cor de la subcomarca anomenada els Aspres de Balaguer –o les Aspres, en femení, com diu la gent del país–, enmig de paisatges d’adusta bellesa, ofereix al viatger encuriosit diversos al·licients que justifiquen una visita detinguda, d’almenys una hora, i un aire general de rusticitat una mica fora del temps, com a mínim del temps actual.

La plaça Major és el pinyol de la vella vileta fortificada, tradicional punt de reunió dels veïns, a redós d’un castell medieval de què a penes es conserven vestigis. Un espai ampli reformat una dotzena d’anys enrere, reservant-lo per a vianants i dotant-lo de jardineres, font i bancs per seure.

El delimita a ponent l’ermita de Sant Roc, capella votiva d’estil barroc amb porta adovellada que enclou un escut petri florejat i petita espadanya que alberga una campaneta. A l’interior, d’una sola nau, el Sant Crist de l’Hort, trobat en 1730 per un pagès mentre llaurava.

L’element més distintiu, i atractiu, de l’entorn és sens dubte la gran roca on s’aixecava el castell, al voltant de la qual s’anirien construint les cases, alguna repenjant-s’hi. Per davall d’un portalet amb bigues de fusta s’accedeix al pintoresc carrer Central, conegut popularment com a carrer del Mig, per un costat l’enorme massís rocallós, per l’altre modestos habitatges.

Al llarg del traçat curvilini d’aquest fotogènic carreró, la presència de flors i plantes amoroseix l’aspriva rugositat dels cantelluts replecs minerals. I per l’extrem oposat, s’aboca a la placeta del Planell i l’església de parroquial l’Assumpció, vora el cementiri, d’on sobresurten un parell de xiprers formidables.

Amb la façana emblanquinada i senzilla d’aquest temple passa una mica com amb el mateix poble, que enganya respecte de la monumentalitat del conjunt arquitectònic, sobretot un rosetó estrellat i una esvelta espadanya laterals i un absis romànic rotund, altiu, poderós, digne d’admiració.

Aproximadament a mig camí entre Balaguer i Àger per la C-12, de fet fins a Tremp, l’única botiga a peu de carretera, dins del poble de les Avellanes, es diu El Rebost del Montsec i obre de dimecres a diumenges entre 9 i 14, a més dels divendres a la tarda de 16 a 20.30. Al servei dels veïns i de clients passavolants, especialitzada en l’àmbit alimentari, si bé hi venen premsa i alguns llibres.

Bons productes de proximitat com fruita i verdura, carn i embotits, pans i coques, conserves i mel, formatges i mantegues, flams i iogurts, galetes i xocolates, cafès i infusions, aigües i sucs, vins i licors, cerveses i refrescos, olis i vinagres, congelats i precuinats.. També pollastres i conills, cuits a l’ast amb llenya.