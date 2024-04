Les dades biomètriques.

Portem uns quants dies amb el tema de l’escaneig dels iris, sobretot dels joves, que l’empresa Worldcoin ha explotat per tot el món al llarg de les darreres setmanes. Ha aixecat polseguera, no pel fet –que també– sinó per, tal com explicava al número anterior, la proposta estretament vinculada al moviment de l’escaneig dels ulls, que és el de crear un passaport universal global a través de l’escaneig dels nostres ulls.

Que són únics. És una de les anomenades dades biomètriques que tenim al nostre cos.

I no en tenim gaires.

Què és una dada biomètrica? Com el nom indica, prové d’unir les paraules bio i mètrica, i és una forma de mesura de les persones.

Una forma que, en alguns pocs casos, és única, això vol dir que no hi ha cap persona al món que tingui les mateixes dades biomètriques iguals que nosaltres. Que siguin coincidents és extremament rar.

Pot passar, però no acostuma. Com deia, els humans no tenim gaires dades biomètriques úniques, o que es puguin aprofitar àgilment.

Una d’elles és el mateix iris, protagonista recentment per les notícies sobre Worldcoin, el nostre ull que és únic al món. Igual que passa amb la nostra empremta dactilar, utilitzada des de molts anys enrere, i que podrem recordar en espais de seguretat, vinculats a la policia, i en identificacions d’escenes per identificar persones.

Una tercera i última dada biomètrica única que tenim els humans és el reconeixement facial. Dues d’aquestes tres (iris, empremta i cara) ja les utilitzem avui dia per protegir-nos i identificar-nos en dispositius, com el mòbil.

De fet, en algunes aplicacions ja substitueix les contrasenyes, com en les bancàries, de serveis o en el mateix desbloqueig del telèfon. Per això no ens hem d’estranyar quan ara arriba una empresa que vol fotografiar-nos els ulls per saber qui som.

És que ja ho fem habitualment quan encenem el mòbil amb l’empremta dactilar! O quan ho fem amb un retrat de la nostra cara. Aquestes dades biomètriques, úniques, ja les tenen les grans companyies de la tecnologia del planeta.