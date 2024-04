Incompetència informàtica

Avui em permetreu que utilitzi aquest espai setmanal per fer una alerta. Un avís per a navegants. Vull parlar-vos de la incompetència digital, informàtica i generalitzada dels nostres joves. En primer lloc, context.

La meva vida professional està lligada al món digital i la desenvolupo de fa anys al grup SEGRE en tot el seu univers de productes i projectes digitals, que són molts. Jo en dic ecosistema digital.

L’experiència adquirida m’ha portat a la Universitat de Lleida, on imparteixo classes vinculades al món digital explicant com es viu i treballa en el món professional. I allà és on hi ha el desastre. A la Universitat.

La premissa és una: els joves que arriben als graus de comunicació són incompetents en el món informàtic. Per visualitzar aquesta premissa és que servidor s’ha de passar hores de classe explicant conceptes informàtics tan elementals com l’existència de carpetes, arxius, rutes i formats d’arxius, on es guarden, com s’instal·la un programa o què és una carpeta comprimida. Això porta situacions tan frustrants com alumnes plorant desesperats perquè no poden entendre el funcionament dels arxius guardats en carpetes. O alumnes que cada cop que volen obrir un programa informàtic fan tot el procés d’instal·lació. O que cap d’ells –o molt pocs– coneixen l’adreça a través del teclat de copiar i empegar. Allò tan elemental del control C i control V.

Fa pocs dies en parlava amb un amic docent d’edats infantils i juvenils. Em parlava dels projectes de classe, que han de ser tots amb portàtils i ordinadors, i un munt d’aparells informàtics, però que poca gent ensenya els fonaments de tot això, que no hi ha rumb. I la mostra és com arriben a la Universitat.

Un dels grans problemes, i aquí és on faig la crida, és que molts d’aquests joves entraran en un mercat laboral altament competitiu i basat en la informàtica, i on les aptituds són fonamentals. I avui estem formant incompetents informàtics, experts a instal·lar aplicacions i moure’s amb el dit amunt i avall, però sense fonaments per poder ser crítics i poder anar a l’arrel dels problemes. I això serà un gran problema.