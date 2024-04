Avui continuarem el nostre periple per la història de l’astronomia descobrint personatges poc reconeguts o, com en el cas que ens ocupa, científics que han esdevingut molt rellevants en altres àmbits malgrat haver tingut contribucions importants en l’astronomia. Ens remuntem a fa 250 anys, quan el 21 d’abril del 1774 naixia a París Jean-Baptiste Biot.

Biot de ben jove es va orientar cap a l’estudi de les humanitats i treballava com a administratiu, fins que el 1792, en plena Revolució Francesa, es va enrolar a l’exèrcit revolucionari.

Per temes de salut va deixar les ocupacions militars i sorprenentment va esdevenir membre de la primera promoció d’estudiants de la prestigiosa École Polytechnique, on va tenir de professors noms il·lustres com Laplace. Ràpidament va destacar per grans habilitats matemàtiques i tot un referent en el món de la física i les matemàtiques, essent anomenat professor de física matemàtica a París l’any 1801.A partir del 1803, en què va ser nomenat membre de l’Acadèmia de les Ciències, comença la seva implicació en nombrosos estudis científics capdavanters.

Aquell any va ser enviat a L’Aigle per analitzar unes 3.000 mostres de material que havien aparegut caigudes del cel, el que anomenem meteorits. Els estudis de Biot d’aquestes mostres van indicar que aquests materials procedien de l’espai, era material extraterrestre, i va ser la persona que va aconseguir que aquesta idea fos acceptada mundialment, essent per tant una figura cabdal en el món dels meteorits.Poc després va participar l’any 1804 a la primera expedició científica a més de 4.000 metres d’alçada amb un globus aerostàtic amb el físic químic expert en gasos Gay-Lussac per estudiar les capes de l’atmosfera, i això sense oxigen suplementari, que els hauria pogut costar la vida.

Malgrat el 1809 va esdevenir catedràtic d’astronomia a París fins a la seva mort el 1862, els resultat més rellevants i populars en l’àmbit de la física els va desenvolupar en l’electromagnetisme i en l’òptica. Juntament amb Félix Savart van definir la coneguda Llei Biot-Savart que explica com es genera un camp magnètic a partir d’un camp elèctric, una de les equacions bàsiques de l’electromagnetisme i fonamental en milions d’aplicacions.

Pel que fa a l’òptica, els seus estudis de llum polaritzada formen part de la base que fonamenta la tecnologia actual de les pantalles digitals.