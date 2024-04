Perímetre rural

Un dels itineraris més ben valorats de la pàgina especialitzada d’internet Wikiloc respon al títol de Perimetrem el terme, i al subtítol Marató de Bell-lloc. Dos conceptes a retenir: perímetre i marató.

Això és, una ruta circular pels confins del territori adscrit al municipi, d’una longitud maratoniana, 42 quilòmetres en total.

I com que som al Pla d’Urgell, la major part del recorregut és planer, amb l’excepció d’unes quantes elevacions puntuals de relleu poc significatiu, suficient per amenitzar una mica més el trajecte i oferir bones panoràmiques. Una altitud mínima de 180 metres i una de màxima de 243, amb un desnivell acumulat de tan sols 146 metres.

Dificultat tècnica moderada, més enllà de la llargària i duració, que divergeix bastant segons la modalitat escollida: caminant, corrent o pedalant. En el primer supòsit, entre 5 i 8 hores, depenent de la intensitat de la marxa i les aturades entremig. En el segon, unes 4. En el tercer, a bord d’una BTT, oscil·laria entre les 2 i les 3.

Ventalls molt oberts, perquè no es tracta d’una competició sinó d’una agradable passejada en què dominin la curiositat per la descoberta de l’entorn rural i el plaer físic de moure les cames mentre s’omplen els pulmons.El punt de sortida i arribada del periple contornejant pot ser el parc municipal. Sempre amb el Montsec i els cims pirinencs cloent l’escenari, successius punts d’interès que es troben al llarg del trajecte són la pineda municipal, algun pantà de reg i les torres del Papiol, del Pedró, del Roca, de la Capella, dels Xixons, del Franquesa, Vellana, etc.

La torre del Molinet conserva el nom d’un antic molí en aquell emplaçament. També es passa pel denominat Tossal, on s’aixeca a tocar de la N-II el restaurant Casa Pont, ideal per reposar forces.

Menció a part mereix l’espai natural amb mirador dels Tossalets, petit promontori ran de la Carrerada, un dels escassos testimonis de com eren aquells paratges abans del canal d’Urgell i la seva transformació en regadiu, poblat d’espècies vegetals pròpies dels secans àrids i salins, com ara siscalls, botges pudents, salats blancs, espart bord o la significativament anomenada herba de la fam (Plantago albicans). Un cartell groc vora el camí informa de tot això.

Aquest ja costa força més de mantenir a ratlla, sobretot en un indret ple de temptacions palatals com el restaurant Casa Pont, a l’antiga N-II entre Bell-lloc i Sidamon, prop del qual discorre la comentada ruta circular maratoniana a peu o a pedal.

Fastuosos esmorzars de forquilla, per exemple ous ferrats amb alguna bona companyia passada per la brasa, i dinars de dimarts a diumenge, tant a la carta com en base a un menú de preu tancat per 40 euros. Cuina tradicional i solvent, receptes de tota la vida, productes pròxims de qualitat garantida, servei amable i de categoria.

Especial atenció a peixos i carns de primera, sense oblidar caragols a la llauna i plats de temporada, com calçots o xatonada.