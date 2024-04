El sisè treball d’Oques Grasses, un deliri

detail.info.publicated PER G. D. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Oques Grasses ja té nou treball al mercat, Fruit del deliri, el sisè de la seva carrera. El grup osonenc va avançar ja fa unes setmanes la cançó Com està el pati, un clam contra el món actual i en què el grup fa una forta crítica carregada d’ironia contra els adults pel món que estan deixant als més joves.

Fruit del deliri compta amb les inestimables col·laboracions de Figa Flawas, Julieta i Al·lèrgiques al pol·len. En una dotzena d’anys Oques Grasses han trencat tots els esquemes fent sempre el que els ha donat la gana.

Les cançons dels seus cinc discos superen els 300 milions de visualitzacions. Els dos últims, Fans del Sol del 2019 i A tope amb la vida del 2021, són Disc d’Or.

Les cançons In The Night i La gent que estimo són Discos de Platí i altres cançons com Sta guai, Serem ocell o Elefants són Disc d’Or. El seu darrer concert fins a la data va ser ara fa un any, quan els osonencs van celebrar el seu desè aniversari amb l’espectacle La gent que estimo amb el qual van omplir a vessar el Palau Sant Jordi de Barcelona.