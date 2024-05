Torna ‘PC Futbol’: 8

Va arribar de la mà de l’espanyola Dinamic Multimedia a principis dels anys noranta, però no va ser fins a mitjans d’aquella dècada que, amb la versió 5 i 6, el videojoc PC Futbol va explotar definitivament. Es tractava d’un joc d’estratègia de futbol, en el qual havíem de gestionar un equip, normalment des de les categories més baixes, fins a assolir Primera Divisió i inclús guanyar la Copa d’Europa de llavors. Qui dels lectors no va aconseguir ser campió continental amb la Unió Esportiva Lleida?

La gràcia no era la de jugar partits (que també es podia fer) sinó la gestió pura, com comprar i vendre jugadors i acabar temptant les grans estrelles del futbol de l’època, que a les acaballes del segle XX eren Maldini, Baggio, Weah i companyia. O comprar més begudes i marxandatge per a la botiga, fer créixer l’estadi en assistència, seleccionar els patrocinadors i, és clar, vigilar l’economia del club.

Tant era la diversió que els jugadors s’hi podien passar hores, dies i nits senceres. La franquícia va aguantar fins al tombant de segle, amb el PC Futbol 2001 com a darrer gran joc de la companyia.

Les versions posteriors, juntament amb l’aparició de simuladors mítics d’aquells anys, com el Fifa 99, van acabar tombant la franquícia, que va provar de recuperar l’any 2018 una empresa, adaptant el joc als mòbils, però amb resultat nefast. A mig camí de l’estafa.

I arribem al 2024, quan un equip de desenvolupadors ha anunciat el llançament de PC Futbol 8, amb idèntic logotip i pantalles de joc que recorden el darrer PC Futbol a què vam jugar. No se’n sap gran cosa més, però els interessats ja poden començar a comprar el joc per avançat i a preu reduït –un descompte de set euros– a través de la mateixa botiga.

També hi ha la possibilitat de comprar un paquet més car amb caixa física. Sembla que hi ha molta nostàlgia de PC Futbol i de recuperar aquest format de joc, més distès i no tan complicat com, per exemple, un Football Manager. Qui vulgui jugar en un joc gratuït de l’estil trobarà amb Unifutbol una experiència similar.