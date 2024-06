Billie Eilish torna més autèntica que mai

detail.info.publicated PER LAIA BERENGUER LUMBIERRES detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Amb només 22 anys, la californiana Billie Eilish no vol complaure ningú i així ho demostra amb Hit Me Hard And Soft (2024), el seu darrer àlbum, coescrit i produït pel seu inseparable germà Finneas O’Connell. L’artista presenta una versió inèdita i concisa (amb només 10 cançons) d’ella mateixa.

A Lunch declara obertament la seva sexualitat i canta per primera vegada (com a mínim, explícitament) sobre el desig que sent per una dona. A L’amour de ma vie parla a la seva exparella des d’un despit despreocupat i, a mitja cançó, irrompen l’hyperpop i les distorsions vocals.

Eilish demostra que els canvis radicals de base no impliquen condemnar un tema a la vulgaritat. L’artista es despulla i es mostra tan vulnerable com sempre, però més madura que mai, mentre emprèn el camí cap a l’acceptació personal.

Amb tot, aquest disc difereix de la resta del pop comercial a què se’ns ha acostumat enguany.