Si fem una recerca ràpida a internet sobre el projecte de l’Aràbia Saudita batejat amb el nom oficial de Neom –i conegut amb el sobrenom de La Línia–, no acabem de fer-nos una idea gaire clara de fins a quin punt està desenvolupat. Posem-hi context.

El regne del petroli situat a la península Aràbiga, i un dels països més rics del món gràcies al control d’un de cada quatre barrils de cru que es comercialitzen a nivell mudial, va decidir promoure la construcció d’una ciutat del no-res.Una ciutat innovadora en tots els sentits, ja que fa 170 quilòmetres de llarg per cinc-cents metres d’alçada i dos-cents d’amplada. Segons Mohammed bin Salman, príncep hereu i president de la junta directiva de l’empresa Neom, serà una ciutat sense cotxes, basada cent per cent en energies renovables i amb capacitat per a nou milions d’habitants.

Amb una estètica futurista verticalitzada, que a voltes recorda una versió naïf de les grans metròpolis projectades per Katsuhiro Otomo a Akira o Ridley Scott a Blade Runner, la idea d’una ciutat linial no ha deixat indiferent els urbanistes i els arquitectes, que es plantegen fins a quin punt serà –o seria– realment viable. Mentre és impossible saber fins on arribarà el projecte a la realitat, si busquem la ubicació de la futura ciutat a Google Earth podem veure com realment han construït ports, poblats, polígons i àrees de serveis al voltant d’una immensa rasa de desenes de quilòmetres de llarg.

Potser la realitat no s’assemblarà a la ficció que projecten, però com a mínim podem dir que han començat invertir-hi diners. Al perfil oficial per promoure el projecte a nivell internacional (@discoverneom) hi ha més de set-cents posts amb material gràfic de la proposta.

Tots, però, són reproduccions digitals de com esperen que sigui la ciutat i els serveis exteriors. No hi ha, en tot el perfil d’Instragram, ni una foto de com avacen les obres.

De fet, mentre a les xarxes es continua construint un imaginari idílic que atreu milers de likes, al desert les coses sembla que no van tan bé com havia previst el príncep hereu. Les tribus locals obligades a desplaçar-se han fet saber la seua disconformitat amb la idea, i segons el rotatiu The Guardian, el projecte s’ha vist obligat a fer una desescalada pressupostària per a aquest 2024 ja que les obres no avancen al ritme previst i la capacitat d’atreure talent internacional no està funcionant com s’esperava.

The Line havia de suposar un canvi de paradigma en l’economia saudita, però de momente tot és millor en mode virtual.