Dissabte de mercat a Balaguer

Si fa uns mesos recomanava la visita al mercat bisetmanal de la Seu d’Urgell, i bastant abans havia prescrit arribar-se fins a la vila de Calaf amb el mateix motiu –en aquest cas amb rondalla inclosa–, avui ho faré al que se celebra cada dissabte al matí a Balaguer, perquè recórrer aquesta mena de certàmens tradicionals i populars de prolongada trajectòria constitueix una forma positiva i amena, a banda d’útil o pràctica si s’aprofita l’ocasió per comprar-hi, de conèixer la vida quotidiana d’una determinada població i dels seus veïns, o comarcans si l’àrea d’atracció de l’aplec mercantil depassa com acostuma a succeir l’àmbit del municipi. En el cas de Balaguer, bona part de la Noguera i localitats properes del Pla d’Urgell i el Segrià.

I pel que fa a l’extensió temporal de la trajectòria esmentada, val a dir que l’encontre comercial balaguerí a l’aire lliure es remunta a una mica més de vuit segles enrere, per un privilegi concedit el 16 de setembre de 1211 pel rei Pere I. Des d’aleshores ha baixat molta aigua pel Segre i el mercat sabatí s’ha organitzat de manera gairebé ininterrompuda, tret dels casos de força major.

Tot un espectacle de vida i color que ocupa la cèntrica, espaiosa, quadrangular i porticada plaça Mercadal. Un centenar de parades, més o menys llarg segons les èpoques, atapeïdes d’articles, sobretot productes alimentaris, en especial fruits i verdures de proximitat, provinents d’horts dels encontorns, però també de roba, sabates, complements, joguines, estris domèstics, llibres de segona mà, etc.Havent completat el tomb a la gran àgora de l’antiga ciutat comtal, per entremig de venedors, clients i simplement curiosos, que només hi van a passejar o potser a fer un cop d’ull a la recerca d’una ganga, val la pena endinsar-se en el pintoresc i mig cobert pels porxos carrer d’Avall, on se succeeixen aparadors de botigues amb pedigrí.

Atenció especial a les arengades de Cal Costa, motiu nostàlgic i fotogràfic per antonomàsia. Arribats al capdavall del carrer, s’aconsella girar amunt cap a la recollida placeta del Pou, des d’on se segueix pel carrer Major, que acull tres comerços d’elevat interès, cadascun dins del seu àmbit (pastisseria Graells, llibreria La Noguera i camiseria Borràs), per acabar tornant a la plaça.

A l’evocador carrer d’Avall resulta una cita ineludible per als bons gourmets la botiga Delsams, oberta en 1952 per vendre cafès d’elaboració pròpia, infusions, vins i licors de categoria, així com altres selectes delicadeses palatals, i davant per davant L’Escola de Cafè de la mateixa empresa familiar, un local allargassat i agradable on convé aturar-se una estona a degustar alguna de les especialitats de la casa, fredes o calentes, com ara espressos, tallats, bombons, marrochinos, cappuccinos clàssics o de diversos gustos, cafès de filtre, moka, tes de nombroses procedències i sabors, infusions d’herbes, smoothies, frappés o combinats especials, tot excel·lent de gust i presentació, i servit amb simpatia.