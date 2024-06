La flor salvatge dels Pirineus

detail.info.publicated PER J.B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Orella d’Ós és el nom d’una singular flor salvatge endèmica dels Pirineus. “Un fòssil vivent, que creix empegat a les roques, salvatge com ho som també nosaltres”, assegura el cantant, guitarrista i compositor Roc Badia, que juntament amb el teclista Gerard Casulleras són la llavor d’aquesta banda vallesana de nom tan peculiar.

Igual com ho és la seva música, la del seu segon treball discogràfic, Interludis. Un àlbum conceptual que també té molt a veure amb flors i plantes.

El pare del Roc, en Miquel Badia, va encoratjar el grup a posar música a les flors que ell va estar fotografiant durant les primaveres dels dos anys passats. “Una experiència molt interessant en què hem expressat tot allò que ens transmetia la foto de cada flor”.

Sempre primer amb la composició de la música, que viatja damunt dels ressons del rock progressiu anglès i nord-americà que el Roc Badia ha tastat a casa seva des de ben petit. L’àlbum, amb producció a càrrec de l’enginyer de so Andre Zanetti, guanyador d’un Grammy Llatí, inclou dotze peces amb un bonus track final de regal, des de temes més experimentals i psicodèlics com Psicotròpica fins als més rockers i grunge com Aire, amb un contundent riff de guitarres, o més pop com Ocell de Plata.