Worldcoin es retira d’Espanya

Ja n’he parlat alguna vegada, però hi torno perquè realment hi ha moltes coses a dir. Es tracta de Worldcoin, l’escaneig dels iris dels nostres ulls i tot l’univers de dades biomètriques, de la creació d’un passaport mundial i de tot el que s’hi amaga darrere.

Hi ha novetats.

En primer lloc, recordem-ho, Worldcoin és una empresa liderada per un tal Sam Altman, que a aquestes alçades ja ens sona a tots, ja que és una de les personalitats més rellevants del món Internet gràcies a haver format part del naixement i desenvolupament d’OpenAI. Aquesta empresa va començar a muntar a finals de l’any passat espais en grans ciutats del món en els quals escanejava els iris de tots aquells que s’hi apropaven a canvi d’una criptomoneda.

Només a Espanya va poder aconseguir l’iris de 400.000 persones, i es diu que tenen l’1% de tots els iris del planeta. Això va aixecar tots els recels possibles, ja que significava que una empresa dels Estats Units tindria una de les poques dades biomètriques úniques que els humans hem anat mig conservant intacta.

Les altres, com les empremtes dactilars, o la cara, ja fa anys que les fem anar per identificar-nos pel món. Després vam saber que una de les intencions de Worldcoin és la de crear un passaport mundial, en base als nostres ulls, per tal de poder-nos identificar amb un sol mètode arreu del món, sense haver de portar carnets amunt i avall.

Una idea gens dolenta, sembla. Però es van trobar amb un problema de legislació, perquè atempta contra la privacitat de les persones, malgrat que Worldcoin assegurés que no guardava la fotografia dels iris de les persones, sinó que els convertirà en sèries de números, un token, vaja.

Diversos països, sobretot de l’Europa legisladora, però també d’altres com el Brasil i l’índia, van prohibir a Worldcoin la seva activitat fins a nova ordre. L’empresa, però, va anunciar accions legals.

A Espanya, almenys, no ho han aconseguit i han paralitzat la seva activitat. Però això, ja us ho puc assegurar, serà un estira-i-arronsa continu fins que aconsegueixin sortir-se amb la seua.