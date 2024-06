Tres dies d’infart i una ràdio d’esperança

Un perdedor entranyable ha de fugir de l’escenari d’un crim que no ha comès. Li esperen tres dies intensos abans no aconsegueix acabar el trencaclosques.

Cantero t’enganxa amb un humor irònic, que no cínic, i perquè va posant pistes aquí i allà perquè cada gir de guió sigui prou boig per fer-te riure i prou coherent per no desconnectar. No crea espectatives per sobre les seues possibilitats.

Una novel·la negra esbojarrada, nostrada, trepidant i lúcida en la qual introdueix amb bisturí una subtrama de pseudofantasia utòpica en un escenari tan real com frustrant.