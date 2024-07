Un mòbil divertit!

El món de la telefonia mòbil viu d’un recel excessiu de les marques, que s’ho juguen tot a un disseny i a unes funcionalitats que no solen distar de les que proposen les marques que lideren el sector, que són Samsung i Apple. Quan dic recel és imitar, copiar tot el que fan.

Si els mòbils més venuts són d’una mida concreta i d’un color concret, costa molt que les marques surtin d’aquests estàndards. Però sempre hi ha esperança.

I aquesta la trobem en marques com Nothing, que presenten uns dispositius trencadors, amb llums i colors. Nothing, jove empresa amb poc més de tres anys de vida i ubicada a Londres, vol trencar esquemes i ho ha fet amb els seus Nothing Phone, els quals tenen, a la part posterior del dispositiu, un seguit d’elements diferencials, com llums, colors i línies sinuoses que, espero, puguin marcar una època.

Perquè n’hi ha que estem tips de mòbils negres i grisos, de tant aparentar els colors i les formes del luxe. Baixem al joc i a la diversió.

I pintem línies corbes, de colors, amb llums que s’il·luminin mentre sona una alarma, d’un sistema operatiu arriscat, minimalista i atrevit. Els Nothing Phone porten el darrer Android 14, una capa de personalització pròpia i són potents, amb bateries de 5.000 mAh i fins a 12 Gb de RAM.

Qui vulgui el Nothing Phone 2a (més senzill) s’haurà de gastar uns 330 euros. Qui vulgui el germà gran, el Nothing Phone 2, haurà de doblar l’aposta econòmica.

La jove marca també té aparells per escoltar música i fins i tot una marca de roba, la Nothing Apparel, que imita una bata de laboratori, i recentment ha anunciat el llançament d’una cervesa pròpia, elaborada per una cervesera de Gal·les. Un apunt.

Nothing va ser creada per Carl Pei, cofundador de One Plus, una altra marca que està fabricant dispositius molt interessants. Això sí, si volem distinció, sempre podem acudir als telèfons plegables, que cada cop més marques s’arrisquen a produir, com Samsung o Oppo, tot i que de moment a preus excessivament alts.

I qui vulgui desmarcar-se del tot, té a la seva disposició els mítics Nokia de tombants de segle.