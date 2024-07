Una clau per als adults

Les pàgines amb continguts per a adults, amb contingut més o menys explícit, són les més vistes de tot Internet. Ja siguin gratuïtes o de pagament –com el fenomen Only Fans–, les pàgines de contingut sexual acumulen milions de visualitzacions en tot moment i arreu del món.

No estan exemptes de polèmica, com quan les plataformes van haver de retirar milions de vídeos per violar la privacitat de persones i inclús per haver difós casos de violacions i relacions no consentides. Una de les altres polèmiques d’aquestes pàgines és que hi solen mostrar un tipus de relacions poc realistes, algunes de les quals inclús ratllen la il·legalitat o la violència.

Això també ho veuen els menors i sovint és la seva primera relació amb el sexe. I és clar, es converteix en molts casos en una fàbrica de frustracions.

Per posar-hi un símil, és com si abans d’entrar al món laboral algú ens estigués explicant cada dia que el primer sou és una nòmina de 6.000 euros. Quan tenim la primera experiència real és frustrant perquè no és el que ens havien dit.

Per evitar que els menors hi accedeixin i que la seva formació sexual sigui en base a una mentida, el Govern espanyol ha anunciat el carnet d’accés per a continguts d’adults, que s’anomena Cartera Digital Beta. Aquest carnet serà fonamental per poder accedir a aquest tipus de pàgines, perquè demanarà –i verificarà– l’edat.

Ho farà amb el sistema de DNI electrònic, certificat digital i la Cl@ve, i atorgarà als usuaris un accés durant 30 dies. Malgrat que aquest sistema només funcionarà inicialment per a les pàgines allotjades a Espanya, obligarà també de bon inici a implementar-lo a les grans plataformes de continguts per a adults de caràcter global.

Poques hores després d’anunciar-se la mesura ja van aparèixer els primers usuaris explicant com, amb una senzilla VPN, es pot saltar la prohibició. Tot i això, els plans del Govern apunten molt més alt, i preveu que sigui l’inici d’un futur sistema d’identificació digital europeu previst per al 2027, i que ha de ser l’estàndard dels ciutadans de la Unió.