Prediccions de la IA: cinema

Aquest estiu ens dedicarem a fer prediccions del que passarà en un futur proper. La primera, important, per la força que té, està vinculada al món audiovisual i al nostre consum habitual.

I és que, després de les primeres proves amb la IA i la seva potencialitat amb la creació de vídeo, ja hi ha veus que prediuen que, en molt poc temps, començarem a veure pel·lícules sense actors reals, sinó amb imatges autogenerades amb Intel·ligència Artificial.

Això té el gran avantatge que l’eina crearà contingut en base als gustos dels espectadors, que tindran una pel·lícula creada al moment segons el que hagin demanat i de l’estil que vulguin.

Per exemple, imaginem que el divendres a la nit voldríem veure una pel·lícula d’acció, de dues hores de durada i que tingui un gir de guió final inesperat. Doncs la IA té, o tindrà, la potència per crear-la en temps real, un producte únic, per a nosaltres.

Imaginem que a la tarda el que volem és una pel·lícula infantil, en què els protagonistes siguin unicorns i que duri una hora i quart i que sigui en català. No hi haurà problema.

Dit i fet. Passarà també amb els videojocs, o la música, o qualsevol producte de consum audiovisual.

Hauran de patir els actors, guionistes i directors de fotografia? Sí, patiran aquests i patirem tots. Inclús el que us explica això en aquests moments.

Els primers anys anirà en un camí paral·lel, i apareixeran noves feines i àmbits laborals. El que sí que hi haurà és espai per als productes de qualitat, amb etiqueta humana.

Com el que es menjarà un filet de carn real quan tota la producció sigui amb productes vegetals. Serà un producte prèmium, diguem-ne.

Com ho serà el cinema del futur amb humans de veritat quan tota la producció sigui feta amb IA. O qui vagi a un concert d’artistes de carns i ossos quan tota la producció musical sigui feta amb IA.

La Intel·ligència Artificial moderna ha obert nous camins, molts encara inexplorats i d’altres encara inimaginables, i ara només resta explicar-ho des del peu del canó, abans que se’m mengi una IA que parli justament amb el meu to i personalitat.