Si l’Empordà és, segons la sardana, el “palau dels vents”, aquesta localitat del Pla d’Urgell que ja inclou la consideració palatina al topònim, podria ser designada “palau dels verds”, a causa de la densitat vegetal visible en parcs i avingudes, sovint flanquejades per rengs de plataners, així com d’altres exemplars plantats aquí i allà, que afegida al nombre de jardins públics i l’ornamentació floral en ampits i balconades, la fan mereixedora del títol de “vila florida”.

Quan al Palau d’Anglesola s’hi entra des de Mollerussa, la benvinguda l’ofereix l’ermita de santa Llúcia, bastida al segle XVII amb arc de dovelles en mig punt i ull de bou, i una mica més endavant una creu de terme amb crucifix alveolat sobre un gruixut capitell.

Quan l’accés s’efectua directament des de l’autovia, aleshores la recepció va a càrrec d’una altra ermita, sota l’advocació de sant Roc i reconstruïda en 2012 conforme a l’original, situada en un altre indret. El nucli antic del municipi, que es diu com es diu pel palau sarraí ocupat a l’onzena centúria per Ramon Gombau d’Anglesola, se centra a la plaça Major, presidida per l’elegant façana de l’església de Sant Joan Baptista, erigida cap al 1800 emprant pedra d’Arbeca, amb tres naus i línies afrancesades.

La portalada d’aquest temple atreu l’esguard sobretot per les columnes esveltes i els adorns botànics, en consonància amb l’al·ludida riquesa clorofíl·lica de l’entorn. Sorprèn que el rellotge del campanar lateral, punxegut i rematat per un penell en forma de creu, no miri cap a la plaça sinó al carrer del costat, que és el de Sant Josep, ben llarg i distingit, i on s’aixeca l’ajuntament, de parets rosades i aire classicista.

Encara a la plaça, cal Pere Bassa és un casalici en què un poderós contrafort contrasta amb la gracilitat de les motllures barroques dels finestrals i del ferro esculpit dels balcons. A la vora, dos balcons més dignes d’atenció, a l’antic sindicat, de factura neoclàssica.

Altres habitatges monumentals són cal Massot, que conserva elements renaixentistes, i cal Blassió, amb escut heràldic, al carrer Doctor Pont i Gol, i la vuitcentista ca l’Iseta o cal Felipó de portal adovellat, al carrer Sant Joan, a més de cal Miqueló, cal Masquita, cal Ribelles.. Fulles, flors i pedres velles.

Al Palau d’Anglesola hi ha un dels millors restaurants de la plana, el Fogot, on un equip jove i creatiu practica una cuina de nivell en un local modern que destaca per la claror i la decoració. Especialitzats en plats de carn, que couen en un forn de brasa Josper, si bé l’oferta gastronòmica és molt més diversa, sempre imaginativa i de qualitat, molt ben presentada, introduint alguna nota exòtica de procedència oriental.

Des de les originals patates braves de la casa o les croquetes de tonyina vermella o el caneló d’alvocat caramel·litzat farcit de salmó fins al filet de vedella amb salsa al Porto o el medalló de cua de bou o la pota de pop fumat. El menú dels feiners, a 19 euros, canvia cada dia.