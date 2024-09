Prediccions de la IA: advocacia

Cinquè capítol de les prediccions de la IA en els sectors de la nostra societat. Ho hem fet de tres arts: el cinema, la música i l’escriptura, i del món tècnic de la programació informàtica.

Avui canviem de registre i parlarem de prediccions de la IA en un sector molt important de les humanitats. Ens referim ni més ni menys que a l’advocacia.

En primer lloc, la IA és un sistema que pot ajudar-nos en tasques repetitives i rutinàries. Si això ho traslladem al món de l’advocacia ho podem aplicar a processos que avui fan els passants més joves dels gabinets, com la revisió de documents o la recerca de jurisprudència, recent o passada.

Amb la IA, a més, podem predir resultats de litigis futurs, basats en casos del passat que hagin creat jurisprudència o no, i ajudar a plantejar estratègies de defensa o atac. A més informació i coneixement, millors decisions prendran els advocats del futur.

Si féssim una proposta més agosarada, podríem inclús parlar de tribunals automatitzats. Aquest emetrien sentències partir de la IA.

Parlem de tribunals que a l’hora de decidir tinguin realment en compte tota la informació que hi ha del cas i la jurisprudència vinculant; i que prengui una decisió salomònica sense deixar-se influir per biaixos de gènere o polítics així com factors externs com la seua transcendència mediàtica o els possibles interessos personals dels implicats. I és que la IA, equipada amb un coneixement exhaustiu i actualitzat de totes les lleis, precedents i regulacions pertinents, i utilitzant tècniques de processament del llenguatge natural i automàtic, podria elaborar arguments legals complexos, respondre a contraargumentacions en temps real i analitzar en profunditat les estratègies legals dels seus oponents.

És ciència-ficció. Però qui sap si seria el braç jurídic perfecte.

En tot cas, la IA aplicada al món jurídic i legal té la capacitat de canviar tot un sistema que avui molta gent veu poc transparent i parcial. Ens interessaria, com a societat? Personalment hi estaria a favor.

Ara, quan passi, és probable que haguem d’augmentar l’espai de les presons.