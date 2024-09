Lleida, a través dels records familiars

Publicat per Jaume Barrull Redactor Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La història no sempre coincideix amb la memòria, com bé s’afanya a recordar-nos l’historiador Jaume Barrull Pelegrí en la introducció del seu darrer llibre. Aquesta vegada ha deixat els arxius de banda per fer un exercici particular: explicar el segle XX lleidatà a partir dels records personals i familiars.

El fil conductor són la seua mare i els seus onze germans, els Pelegrí Macarulla, a través dels quals organitza els capítols del llibre i va desgranant diferents aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural de la ciutat de Lleida i els seus rodals.