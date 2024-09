Un retorn fresc als noranta

Publicat per Jaume Barrull Redactor Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb el quart àlbum, Romance, segurament el menys irreverent de tots, els irlandesos Fontaines D.C. es consoliden com una de les bandes de rock que connecten amb més naturalitat amb els sons dispersos, experimentals, bruts i post-qualsevol estil dels anys noranta.

Els seus temes recorden bandes com Nirvana, Senser, Prodigy, Pulp, REM o Smashing Pumpkins. La producció de Romance ha fet una passa endavant amb la mà de James Ford (Blur, Artic Monkeys, Depeche Mode, Gorillaz...).

És cert que han perdut energia, si més no ja no sonen tan frescos i estripats com abans. Han madurat, seria la resposta als qui troben a faltar el postpunk que van demostrar amb el seu debut intitulat Dogrel.

Romance és un disc amb una major diversitat de registres –guitarres acústiques, sintetitzadors, unes veus més atrevides– que, sense trencar el fil conductor amb els anteriors treballs, porta els de Dublín a un altre nivell. Un disc que pot reconnectar molts nostàlgics dels anys noranta amb el rock actual.