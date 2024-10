Estafats, suplantats

No tindrem pau. Els estafadors i delinqüents han fet un pas endavant, un salt de qualitat, un perfeccionament de la tècnica i cada cop és més fàcil que tots hi caiguem de quatre potes.

Ja no només les persones grans sinó que ja és una pandèmia comuna que afecta nadius digitals i fins i tot experts en el sector. Un moment de debilitat i ens poden robar tot el que tinguem al banc.

És el cas que expliquem avui a la revista Vint-i-dos que acompanya SEGRE aquest diumenge. De la dona que va patir els efectes d’una suplantació d’identitat a través de WhatsApp i Bizum.

Era tot tan urgent, ràpid i dins de la normalitat, que va acabar pagant prop de 400 euros. En un obrir i tancar d’ulls.

I això que les intel·ligències artificials encara no han entrat a les nostres vides, i utilitzin la suplantació de veu, cares i persones per fer mal. Estem més a prop de tornar al Nokia 4400 que d’entrar al Metavers.

Més a prop de tornar a tallar comunicacions amb Internet que d’obrir-les encara més en nous sistemes digitals. Els estafadors utilitzen tècniques d’enginyeria social per aconseguir dades sensibles de les persones, a través del phishing.

Això ens faria sospitar a tots, però quan ens parlen des d’un número conegut o amb una veu coneguda, tot es fa més feixuc, i la línia entre la sospita i la confiança es trenca. Res és verídic.

Utilitzen telèfons contractats amb identificacions de persones robades, números de Bizum que no són seus, i ho fan des de països que tenen legislacions més laxes o pràcticament inexistents. Un pla perfecte.

En una Aldea Global que McLuhan segurament imaginava d’una altra manera. Caldrà protegir-nos, però tal i com explicava SEGRE en un reportatge recent, els cossos policials no donen a l’abast, i és que 8 de cada 10 denúncies per estafa són per casos vinculats al món digital.

Explicava la persona que obre l’article i que va patir l’estafa que quan va anar als Mossos aquests no tenien hores disponibles per recollir la seva denúncia, que la llista d’espera era enorme. Caldrà protegir-nos, i prendre mesures urgents, o tot el que tenim i que és en forma digital podria acabar desapareixent.