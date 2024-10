Publicat per Vidal Vidal Verificat per Creat: Actualitzat:

Abans de l’estiu ens havíem fet ressò aquí del nou i ambiciós projecte de l’emprenedor aranès Òscar Balcells per atreure visitants a Tarrés, iniciat la primavera de 2023, començant per la descoberta dels secrets encants d’aquell endreçat petit poble garriguenc que s’aboca a la Conca de Barberà, amb vistes a la serra de Prades. Ara ja estem en disposició d’enumerar algunes de les propostes concretes de caràcter cultural i turístic que tenen per escenari l’esmentat terme municipal i com a seu o bé punt de partida l’antic sindicat agrari, objecte d’una acurada rehabilitació per tal d’acollir serveis d’hostaleria –bar amb terrassa, restaurant i apartaments–, una petita biblioteca, una oficina d’informació i una sala polivalent en què al llarg d’aquest any i mig s’han organitzat exposicions artístiques de pintura, escultura i fotografia, conferències, concerts i cursos de formació, amb un total aproximat de dos milers d’assistents, tota una fita en un poble que amb prou feines supera el centenar de veïns.

Pel que fa a l’àmbit més pròpiament turístic, les iniciatives d’Òscar Balcells, amb el suport de l’ajuntament, s’han centrat sobretot a promoure una sèrie de rutes senderistes i de ciclisme, sota la marca genèrica Camins de pedra, divulgades a través de la nova pàgina www.caminsdepedra.com. S’hi afegeixen i en certa manera engloben dos recorreguts preexistents, denominades Forn de calç i Aigua al secà, sobre les quals es possible informar-se in situ en un cartell plantat just davant del mencionat edifici compacte de pedra vista que havia acollit la cooperativa agrària de la població.

En un altre cartell similar, a la vora mateix, amb un mapa i els corresponents codis QR, es detallen quatre circuits per fer caminant o amb BTT, entre 3 i 10 quilòmetres, per un territori de 1.400 hectàrees, del qual es pretén posar en valor i donar a conèixer els diferents atractius naturals, paisatgístics, patrimonials i històrics. Els noms dels quatre circuits: Fontanella, els Plans, Dues Fonts i Comes de Montgrat.Per tal de difondre totes aquestes lloables iniciatives, s’ha procedit a crear un Centre de Senderisme i un Espai Ciclisme.

D’aquest darrer depenen també alguns itineraris per ser coberts en diferents modalitats de pedalada, de diversa longitud i dificultat, consultables a la referida web.

De dilluns a diumenge per dinar, i també els divendres i dissabtes a sopar, a més de tots els dies des de bon matí per esmorzar de forquilla o prendre alguna cosa, al Sindicat de Tarrés, sigui dins al menjador interior, sigui a la terrassa mig coberta per grans para-sols, s’hi pot treure el ventre de perill. Extraordinari bufet garriguenc per 19,75 euros, tot un festí del paladar, divers i abundant, amb productes de la comarca, entre els quals la tria d’una vintena d’olis diferents.

A més, per un petit suplement, plats com hamburguesa, llonganissa, sardines, costelles de corder, galtes o peus de porc guisats, mandonguilles, caragols o entrecot. I l’opció més convencional de la carta, a preus força raonables.