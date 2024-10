Més aproximació al metavers que tan desitja Meta, ergo Facebook, ergo Instagram, ergo Mark Zuckerberg. Ara acaba de presentar unes noves ulleres, molt menys ortopèdiques que les que hem conegut al llarg dels anys i més portables, però amb menys funcionalitats. Cal dir, certament, que la paraula metavers li queda bastant lluny.

Hauríem de relacionar les ulleres de Meta amb la realitat mixta, o augmentada, o com un component d’ajuda que ens ajudi a substituir algunes funcions que ara hem de fer sí o sí amb el telèfon mòbil en el nostre dia a dia.

Les ulles de Meta, que es diuen Orion i que s’han creat en col·laboració amb la prestigiosa marca Ray-Ban, son capaces de filmar, fotografiar, identificar, llegir i prendre accions. Ara, però, juguen amb les possibilitats de la IA pròpia de Meta, que s’entrenarà amb les gravacions d’aquestes ulleres.

Per exemple, podran escanejar un codi de barres o un codi QR i, si li donem el vistiplau, trucar al número de telèfon que tingui assignat. Portaran targetes SIM i internet i dades.

Això si, qui tingui interès a saber quan les podrà provar, haurà d’esperar un parell d’anys, ja que fins al 2027 no es vendran. Ara és un prototip, que per cert ha agradat, que pesa 100 grams i són molt portables.

Molt lluny, i més realistes per a un futurible dia a dia que les ortopèdiques Apple Vision Pro. En tot cas, és un pas més de les grans companyies de tecnologia mundial per substituir gradualment el telèfon mòbil pel metavers i la realitat augmentada, i donar pas a una interacció que avui està marcada encara de forma excessiva pel pes del mòbil, que haurà tingut, en el millor dels casos, una vida útil d’uns trenta anys.

És a dir, podríem començar a parlar de l’inici del final d’una interfície que ha acompanyat diverses generacions en el seu dia a dia al llarg de molts anys. Una interfície que algun dia no existirà, com avui no existeixen els Walkman.

I que les generacions futures no sabran entendre com vivíem amorrats a una pantalla que ens mostrava publicitat i tonteries durant massa hores del dia.