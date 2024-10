Si ens preguntessin quin creiem que és el gran arxiu d’internet, segurament molts dirien que Google, perquè ho sap tot. Altres dirien que la Wikipedia, perquè ens significa tot el que coneixem.

O Facebook o Instagram, per la immensitat de contingut dels usuaris. Cap va desencaminat.

Però si realment busquem la rèplica d’arxiu clàssic aplicat al digital hem d’anar a una altra plataforma: Web Archive.

També conegut com a Internet Archive, és una biblioteca digital sense ànim de lucre que té com a objectiu preservar i oferir accés a la col·lecció més gran possible de materials digitals.

Fundada el 1996 per Brewster Kahle, aquesta plataforma s’ha convertit en una eina fonamental per a investigadors, estudiants, historiadors i qualsevol persona interessada en l’evolució d’internet i la preservació de continguts digitals.Un dels projectes més coneguts de Web Archive és la Wayback Machine, una eina que permet veure com eren les pàgines web en diferents moments del temps. Aquesta funcionalitat és especialment útil per recuperar informació que ha desaparegut d’internet o per estudiar l’evolució de les pàgines web i la seva influència al llarg dels anys.

Amb més de 400.000 milions de pàgines web emmagatzemades, és una autèntica màquina del temps digital. Per veure com funciona només cal que hi entrem i busquem una pàgina web i un any concret.

La plataforma ens oferirà diverses captures de pantalla de com era la pàgina. És cert que la interfície no és moderna, però el seu contingut és dels més interessants que avui podem trobar.

A banda, Web Archive també ofereix una gran col·lecció de llibres, pel·lícules, música, programari i altres materials digitals, tot accessible i gratuït, cosa que democratitza l’accés a la informació i la cultura en una era digital que els continguts poden ser tant efímers com permanents. I sí, Google, Wikipedia o qualsevol gran xarxa social també poder ser grans arxius d’internet.

Però si volem buscar en els calaixos de la memòria, encara que sigui digital, haurem d’anar a Web Archive i a l’eina Wayback Machine.