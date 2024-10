L’horrorós web de la Policia

Si recentment heu hagut de renovar el DNI i heu entrat al web de la Policia Nacional per buscar informació, haureu fet un salt en el temps. I és que aquests dos webs són de la prehistòria digital.

Ho reafirma una eina de la qual vaig parlar la setmana passada: WaybackMachine. Si busquem a aquesta plataforma veurem que l’any 2006 ja eren pràcticament igual.

En vint anys només ha tingut un rentat de cara l’any 2014.

Però la realitat és que el web actual, de l’any 2024, és un autèntic horror.

Un recorregut al túnel del terror del mal gust digital. Per parts.

Són dos webs (DNI i Cita prèvia) que no s’adapten a la pantalla del nostre mòbil, cosa que és incomprensible a dia d’avui. Al lateral hi veiem un menú, forma de navegació més que obsoleta.

I en aquest menú lateral hi trobem un parell d’imatges que no tenen res a veure amb res, a mode dels vells bàners de les pàgines dels 2000. Si parlem de tipografies, la tristesa –que no sorpresa– és majúscula.

I és que hi trobem fins a, atenció, quatre tipografies principals diferents. Al menú lateral és Open Sans, a la part superior és Verdana, al text central és Helvetica, i la tipografia pròpia del Cos Nacional de Policia és una altra font pròpia.

Ganes d’arrencar-se els ulls. Referent a les mides i interlineats de les lletres, el web juga a l’aleatorietat.

No hi ha cap interlineat que sigui igual que l’anterior, ni una mida de tipografia que respecti cap regla. Si parlem de colors, el del text principal és un verd maragda que no té res a veure amb la resta de la pàgina.

Terrible. El web utilitza una imatge de fons de pantalla, cosa antiga.

Imatge que per cert està borrosa. I utilitza també una capçalera amb una imatge que inclou més contingut obsolet i un logotip oficial encara més borrós.

Al peu de pàgina hi trobem una mínima informació, ni mapa web, ni referències, ni cookies.. La resta d’imatges del portal semblen extretes d’un catàleg aleatori sense cap sentit.

En definitiva, sembla més propera a un web fals que un web oficial d’un lloc tan important com el Cos Nacional de Policia. Una oda al mal gust.