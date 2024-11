Adeu als ordinadors?

La indústria de la tecnologia i dels dispositius avança segons els requeriments de la societat. Als anys 90 ho feia omplint les llars de robustos ordinadors.

Amb ells fèiem totes les tasques ofimàtiques. Després van aparèixer els vetustos i pesants ordinadors portàtils, que ens va permetre deslocalitzar-nos per poder seguir treballant i creant.

I amb l’arribada dels dispositius mòbils i tauletes aquesta deslocalització es va convertir en definitiva. Ja no ens cal ni un ordinador, ni de taula ni portàtil, per seguir fent des d’on vulguem.

Avui tauletes i mòbils poden substituir gran part de la producció. Els més joves de la casa els ho poden constatar.

Això es nota i s’evidencia en les vendes dels aparells.

Mentre uns pugen (mòbils), els altres baixen. I els que baixen són, cada cop més, els ordinadors, tan els de sobretaula com els portàtils.

Precisament aquest segment va remuntar durant els anys de pandèmia, per tenir aparells amb prou potència per garantir-nos la continuïtat de la feina des de casa. Però la pandèmia ha passat, i les darreres dades ens indiquen que la venda d’ordinadors cau, en general i per a tothom.

L’any 2023 ho va fer un 15% amb Apple com a gran perjudicat, marca que precisament és una de les que més innovació ha aportat al sector dels ordinadors, amb els seus icònics iMac i Macbook. En general, i segons dades de l’informe IDC, Lenovo és la marca d’ordinadors que regna en l’actualitat, amb una quota de mercat del 22% i una caiguda registrada del 13%.

Segueixen al podi HP, Dell i la quarta és Apple, que entre els seus de sobretaula i els portàtils és la que acusa una caiguda més gran, del 22,4%. Asus, marca que havia regnat també històricament, és la cinquena marca de fabricants.Però hi podria haver un gir de guió.

El mercat d’ordinadors, sobretot els portàtils, començaran a incloure les funcionalitats i la potència de la IA, els anomenats Copilot+PC i Apple amb el seu Intelligence. Veurem si l’any 2024 i 2025 hi ha remuntada.

Però també cal dir que és llei de vida, i que el món gira i les empreses pugen i baixen. Com deia, al ritme de la societat!