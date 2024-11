Adeu als ordinadors? Els portàtils del futur inclouran IA per impulsar les vendes

La indústria de la tecnologia i dels dispositius avança al ritme que marquen les necessitats de la societat. Als anys 90, les llars s'omplien de robustos ordinadors de sobretaula amb els quals es duien a terme totes les tasques ofimàtiques. Més endavant, van aparèixer els ordinadors portàtils, que van permetre als usuaris deslocalitzar-se i seguir treballant i creant des de qualsevol lloc.

Amb l'arribada dels dispositius mòbils i les tauletes, aquesta deslocalització es va convertir en definitiva. Ja no cal un ordinador, ni de taula ni portàtil, per seguir sent productius des d'on vulguem. Avui en dia, tauletes i mòbils poden substituir gran part de la producció, especialment entre els més joves.

Aquesta tendència es reflecteix clarament en les vendes dels aparells. Mentre que les vendes de mòbils pugen, les d'ordinadors baixen cada cop més, tant en el segment de sobretaula com en el dels portàtils. Durant els anys de pandèmia, la venda d'ordinadors va remuntar, ja que es necessitaven aparells amb prou potència per garantir la continuïtat de la feina des de casa. No obstant això, un cop superada la pandèmia, les dades indiquen que la venda d'ordinadors torna a caure de manera generalitzada.

Caiguda en les vendes d'ordinadors el 2023

Segons l'informe IDC, l'any 2023 les vendes d'ordinadors van caure un 15%, amb Apple com a gran perjudicat. La companyia de la poma, que ha estat una de les que més innovació ha aportat al sector dels ordinadors amb els seus icònics iMac i Macbook, va registrar una caiguda del 22,4% en les vendes.

Actualment, Lenovo és la marca líder en el mercat d'ordinadors, amb una quota del 22%. Tot i així, també va patir una caiguda del 13% en les vendes. La segueixen al podi HP i Dell, mentre que Asus, que històricament havia regnat en el sector, ocupa ara la cinquena posició entre els fabricants.

La IA com a possible salvavides per als ordinadors portàtils

Malgrat aquest panorama descoratjador, podria haver-hi un gir de guió en el mercat dels ordinadors, especialment en el segment dels portàtils. Les companyies aposten per incloure les funcionalitats i la potència de la Intel·ligència Artificial (IA) en els seus dispositius, amb l'objectiu d'impulsar les vendes.

Els anomenats Copilot+PC i el Intelligence d'Apple són exemples d'aquesta tendència. Aquests sistemes d'IA integrats en els ordinadors portàtils prometen millorar l'experiència d'usuari i oferir noves possibilitats en àmbits com la productivitat, la creativitat i l'entreteniment.

Caldrà esperar per veure si aquesta estratègia dona els seus fruits i si els anys 2024 i 2025 porten una remuntada en les vendes d'ordinadors portàtils. No obstant això, és innegable que el món gira i les empreses pugen i baixen al ritme que marca la societat i les seves necessitats canviants.

La indústria dels ordinadors es troba en un moment de transformació, amb les vendes d'ordinadors de sobretaula i portàtils en declivi davant l'auge dels dispositius mòbils i les tauletes. Malgrat això, les companyies busquen noves estratègies per mantenir-se rellevants i impulsar les vendes, com la integració de tecnologies d'IA en els seus productes.

Només el temps dirà si aquestes innovacions seran suficients per capgirar la tendència i revitalitzar el mercat dels ordinadors. Mentrestant, els consumidors continuaran adaptant-se a les noves possibilitats que ofereixen els dispositius mòbils i buscant solucions tecnològiques que s'ajustin millor a les seves necessitats en constant evolució.