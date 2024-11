La ruta dels llacs: descobreix un nou sender al cor de la naturalesa de Lleida

Publicat per Vidal Vidal Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nova passarel·la sobre la carretera C-13, a l'altura de l'estació de Cellers-Llimiana, permet a vianants i ciclistes travessar sense perill la via i endinsar-se en un paratge natural excepcional a la riba del pantà de Cellers, també conegut com a pantà de Terradets. Aquesta infraestructura s'integra dins del projecte Ruta dels Llacs, que discorre paral·lela al traçat del Tren dels Llacs, un ferrocarril panoràmic que voreja quatre embassaments des de Balaguer.

Abans de l’estiu s’estrenava una passarel·la per damunt de la C-13, que puja fins a Tremp, a l’altura de l’estació de Cellers-Llimiana, en la línia fèrria que uneix Lleida amb la Pobla de Segur. Una estructura sòlida i consistent que permet a vianants i ciclistes arribats en tren fins allí o bé que escullin l’esplanada ran de l’esmentat edifici ferroviari per aparcar el seu vehicle, de travessar sense perill la carretera, sobrevolant la cinta d’asfalt, a fi d’emprendre o prosseguir després d’un descans la caminada o la pedalada pel cantó dret –en el sentit de l’aigua–, això és el de més a ponent, del pantà de Cellers, també dit de Terradets, la primera denominació pel poble de la vora, la segona pel congost proper per on s’escola la Noguera Pallaresa cap a la plana.

Un passeig bucòlic per entremig d’aquells emboscats paratges fluvials, espessa vegetació de ribera que ara en plena tardor ofereix l’espectacle sublim d’una àmplia gamma de colors.

Com és natural, el flamant pas superior reservat a excursionistes sobre soles o sobre rodes primes –no pas gruixudes de moto– no correspon a cap mena d’obra o infraestructura aïllada, sinó que s’integra dins d’un projecte ambiciós sota el nom de Ruta dels Llacs, que discorre en paral·lel al traçat del Tren dels llacs, que és com un servidor de vostès –mal m’està el dir-ho, no per inexacte sinó per petulant– va batejar al seu dia, a efectes de promoció turística, el tram de ferrocarril panoràmic que des de Balaguer voreja quatre embassaments o llacs artificials, amb vistes privilegiades des dels vagons.

Just al final de l’andana de l’estació on arranca l’esmentat viaducte, abans de salvar per damunt la carretera i que el sender condicionat recentment s’acosti a l’extensa massa aquàtica, plàcida com un mirall, endinsant-se al cromàtic escenari botànic, tres cartells informen sobre la referida Ruta dels llacs i la xarxa de Camins tradicionals del Pirineu, promoguda per la Diputació, de la qual la primera formaria part. En concret, des d’aquell punt a la sortida de Terradets fins a dalt als Collegats, un trajecte segur i amb els indicadors corresponents, d’uns 34 quilòmetres, ja enllestit en bona part del recorregut, de sud a nord del Pallars Jussà.

En un lloc privilegiat, ran del pantà de Cellers s’aixeca l’hotel Terradets, ideal per allotjar-se a les seves habitacions confortables i amb vistes, i que presenta una diversa oferta culinària sota el lema “Mira al teu voltant, gaudeix d’aquest instant”.

En efecte, un paisatge observat des de la taula que per si sol ja alimenta. Tres opcions diferenciades, per a totes les butxaques.

Una d’informal, tot el dia, a la cafeteria, a base de tapes, entrepans, brasa i plats combinats. El bufet lliure per escollir i menjar a cor què vols.

I l’alternativa més gastronòmica del Restaurant del Llac, rere una vidriera panoràmica, on serveixen un menú molt encertat de cuina pallaresa innovada amb creatives revisions actuals. Grata experiència.