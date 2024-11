El doble factor de seguretat

Quan parlem de seguretat, i n’hem parlat algun cop, és important tenir cada vegada més present el concepte de confiança zero. En el món digital la confiança cada cop més fàcil de corrompre, de manera que reduir-la a zero és la més fiable de totes.

És per això que molts fabricants i desenvolupadors apliquen el que es coneix com a doble factor d’autenticació (2FA), que és una capa addicional de seguretat per garantir que només els usuaris autoritzats puguin accedir als seus comptes. Aquest mètode requereix no només una contrasenya i un nom d’usuari, cosa habitual fins ara, sinó també una cosa que només l’usuari té a la seva disposició, com ara un telèfon mòbil o un dispositiu de maquinari especialitzat.

Ara que cada dia ens llevem amb casos de ciberatacs i robatoris d’identitat, establir el 2FA és fonamental per protegir la informació personal i professional.

Una de les raons principals per adoptar el 2FA és la seguretat que ofereix, i és que les contrasenyes poden ser robades, interceptades per enginyeria social o fins i tot endevinades a través d’atacs de força bruta. Això es veu agreujat pel fet que moltes persones utilitzen contrasenyes febles o repetides en múltiples comptes.

El 2FA redueix aquest risc perquè el lladre no podrà accedir al nostre compte sense el segon factor d’autenticació, que pot ser un codi enviat al mòbil, una aplicació d’autenticació que genera codis temporals, o fins i tot una empremta digital o el reconeixement facial.

A més, el 2FA també augmenta la confiança dels usuaris. Saber que tenim els comptes protegits per una capa addicional de seguretat ens dona certa seguretat a l’hora de treballar en línia.

Tot i això, no és infal·lible, i ha de ser part d’una estratègia de seguretat més àmplia que inclogui mesures com l’ús de contrasenyes fortes, per exemple.

Per començar a afegir aquestes capes de seguretat als vostres comptes personals i de feina, els trobareu sobretot a la configuració de serveis de grans empreses, com Microsoft, Google, Apple o xarxes socials com Instagram o TikTok.