La victòria del ‘fake’

El republicà Richard Nixon va dimitir com a president dels Estats Units després que dos periodistes del Washington Post descobrissin unes escoltes il·legals al partit demòcrata en el que es va batejar com a cas Watergate un parell d’anys abans. Va intentar negar-ho i amagar-ho fins que l’evidència el va acorralar.

Nixon sabia dues coses: que allò que estava fent era il·legal i que la majoria de la societat nordamericana ho trobaria immoral.

Avui en dia l’escala de valors de la societat nord-americana ha canviat. Trump va normalitzar com a inquilí de la Casa Blanca el concepte de veritat alternativa, el paraigua sota el qual escampava falsedats a les xarxes socials que xocaven frontalment contra la realitat.

En les darreres eleccions els anteriors propietaris de Twitter van decidir eliminar el seu compte, amb vuitanta milions de seguidors, perquè el candidat republicà l’utilitzava per fer córrer mentides i això, al seu parer, alterava les regles de la democràcia. Donald Trump va respondre creant Truth Social –Veritat Social–, xarxa de la seua propietat i en la qual podia mentir sense filtre per a una audiència disposada a creure’s qualsevol cosa per inversemblant i estrambòtica que sembli.

Durant aquests quatre anys dos esdeveniments han convergit en una estratègia descarnada per aconseguir una segona presidència per a Trump.

Elon Musk va comprar Twitter, la va rebatejar com a X i va restituir el compte a Donald Trump. Aquest, al seu torn, va parasitar totalment el partit republicà i es va erigir com el seu líder suprem indiscutible.

Social Truth no va tenir la volada que esperava, un fracàs sense conseqüències per als seus interessos una vegada es va confirmar el suport incondicional de Musk a la seua candidatura. No només va garantir la tornada de Trump a la xarxa social, sinó que va promocionar i viralitzar qualsevol discurs, estratègia, propaganda, notícia, rumor que beneficiés la campanya del multimilionari novaiorquès.

Amb aquesta estratègia, explicitada públicament diverses vegades en piulades i discursos, Musk i Trump han aconseguit que més de la meitat dels nord-americans desconfiïn del seu propi sistema electoral, posin en dubte el sistema judicial, creguin que els multimilionaris com ells no són establishment del sistema capitalista o que els demòcrates són comunistes. Han aconseguit que es creguin que els haitians es mengen els gats dels nordamericans i que aplaudeixin idees com que la policia pot matar impunement i que l’exèrcit ha de ser una institució lleial a la seua persona en lloc de garantir els drets constitucionals.

Trump ha guanyat les eleccions amb un resultat inapel·lable i ha institucionalitzat la mentida i l’odi com a estratègia de poder. I no es pot negar el gran pes que han tingut les xarxes socials en la consolidació d’una nova cultura política de repercussions globals incertes i preocupants.

El pobre Nixon va ser president massa aviat.