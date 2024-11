El mapa de zones inundables

La DANA de València ha posat sobre la taula les deficiències i mancances de la construcció sobre zones inundables, i també cal dir-ho, ha exposat la nostra ignorància generalitzada referent a si vivim en zones en perill o que algun dia podrien quedar inundades, ja sigui per aigües de rius o marines.

Al web de SEGRE hem fet molt èmfasi en les darreres setmanes explicant com nosaltres, els ciutadans, podem conèixer si vivim en alguna d’aquestes zones.

Per sort, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic té una eina en línia que permet a qualsevol usuari consultar ràpidament si la seua casa està ubicada en una àrea propensa a inundacions, ja sigui per desbordament de rius o per fenòmens marins. És el mateix mapa que mostra el web de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre o de Protecció Civil de la Generalitat, per si voleu buscar-ho per altres vies.

El resultat és igual ja que els mapes agafen la mateixa informació oficial. El Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI) és un mapa interactiu que mostra una predicció de les zones amb més risc d’inundació a tot el territori espanyol.

En primer lloc, per accedir al mapa haurem d’entrar al web sig.mapama.gob.es/snczi. Per consultar si vivim en una zona inundable haurem de carregar la capa informativa, i és per això que haurem de clicar la pestanya Arbre de serveis ubicada al menú superior i, a continuació, desplegar la Cartografia de zones inundables (ZI) d’origen fluvial.

També es pot consultar per origen marí, però no seria el cas. Llavors cal seleccionar Extensió de zones inundables i després escollir entre probabilitat mitjana o ocasional o probabilitat baixa o excepcional.

És el que es coneix amb la terminologia T10, T100 o T500. Es recomana escollir l’opció que ens mostra les zones amb una probabilitat mitjana o ocasional, ja que té en compte les dades dels últims 100 anys (T100).

L’altra pestanya considera un període de 500 anys, la qual cosa pot ser menys precís per avaluar el risc actual.

La informació és poder, i en aquest cas també prevenció.