L'ICGC llança el Mapa Base, una alternativa catalana gratuïta a Google Maps

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha anunciat el llançament del Mapa Base, un innovador servei que proporciona una cartografia digital d'alta qualitat com a base per a serveis de mapes a nivell global. Es tracta d'una alternativa gratuïta i de codi obert a les solucions de pagament ofertes per gegants tecnològics com Google Maps.

A diferència de Google Maps, que és gratuït per als usuaris individuals però requereix subscripcions de pagament per a empreses que volen desenvolupar eines de geolocalització, el Mapa Base de l'ICGC pot ser utilitzat de forma totalment gratuïta tant per institucions com per empreses en les seves aplicacions, pàgines web o solucions internes. A més, també es pot accedir al servei de manera limitada a través d'una interfície web per a ús individual.

Els mapes proporcionats pel Mapa Base destaquen per la seva alta qualitat i el seu nivell de detall, incloent informació completa i homogènia de tota Catalunya, com edificacions, carrers, rius, torrents, carreteres, camins o senders de muntanya. Per nodrir-se, el servei utilitza dades d'OpenMapTiles, OpenStreetMap i altres fonts globals de confiança, com Esri per a les imatges de satèl·lit, garantint que la cartografia es mantingui sempre actualitzada.

Com utilitzar el Mapa Base de l'ICGC?

Per començar a utilitzar aquesta potent eina cartogràfica, els desenvolupadors han d'accedir a la documentació tècnica proporcionada per l'ICGC al seu web. Allà es detallen els passos a seguir per integrar el Mapa Base en aplicacions i pàgines web, principalment fent ús de les API i llibreries disponibles per generar mapes personalitzats segons les necessitats específiques de cada projecte.

Per aquells usuaris que simplement desitgin explorar les capacitats del Mapa Base, també existeix la possibilitat de visualitzar-lo de manera interactiva a través del visor web oficial, encara que amb funcionalitats més limitades en comparació amb la integració en una aplicació pròpia. No obstant això, aquesta vista prèvia permet fer-se una idea de l'àmplia informació geogràfica disponible i del gran potencial que ofereix aquest servei cartogràfic d'abast mundial desenvolupat íntegrament a Catalunya.